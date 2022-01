Officiel : La Zambie tient son nouveau sélectionneur, avec la CAN 2023 en ligne de mire

Non-qualifiée pour cette CAN 2021, la Zambie, vainqueur de l'édition 2012, tient son nouveau sélectionneur.

Aljosa Asanovic (56 ans) est le nouveau sélectionneur de la Zambie. L'ancien joueur du Hajduk Split, de Montpellier et du Napoli remplace Beston Chambeshi et va devoir remettre les vainqueurs de la CAN 2012 dans le droit chemin après une qualification manquée pour l'édition 2021. Asanovic avait atteint une demi-finale de Coupe du Monde en 1998 en tant que joueur avec la Croatie. Sa dernière expérience en tant qu'entraîneur principal date de 2018-2019 aux Melbourne Knights, en Australie.