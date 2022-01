Un renfort défensif tout droit venu de Liga pour Newcastle

Newcastle tente encore et encore de se renforcer pour garder sa place en Premier League.

Cela ne semble plus faire l’ombre d’un doute. À moins d’un énorme retournement de situation, Newcastle devrait bel et bien accueillir son nouveau patron de la défense centrale avec Diego Carlos (28 ans, 20 matchs et 2 buts en Liga cette saison) sur ce mercato d'hiver. Le média Sky Sports affirme ce jeudi que les Magpies sont proches d’un accord avec le FC Séville pour attirer l’arrière brésilien. Le dossier paraît très avancé et l’affaire devrait rapidement se régler autour d’une indemnité de transfert fixée à 50 millions d’euros.

Pour rappel, l’ancien Nantais a lui-même validé son départ vers la Premier League et demandé aux dirigeants sévillans d’accepter son transfert.