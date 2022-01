Une légende du Barca détruit Ousmane Dembélé : "Tu n'as jamais su ce qu'était le Barca"

Il n'y est pas allé de main morte...

La tourmente autour d'Ousmane Dembélé n'en finit plus de faire jaser en Catalogne. Alors mis à l'écart du groupe et prié de se trouver un autre club, l'ailier du FC Barcelone était sorti du silence hier, en répondant aux déclarations faites à son égard, notamment par le directeur technique du club. Le Français estimait avoir été victime de calomnie et de chantage.

Selon la légende du club, le Bulgare Hristo Stoichkov, Dembélé est responsable de cette situation, et n'a jamais compris quel club était le FC Barcelone. Dans une Intervention sur le plateau de TUDN, relayée par Mundo Deportivo et Goal, Stoichkov a complètement dézingué Dembélé et son comportement au sein du club.

"Tu n'as jamais compris ce qu'était le Barça. Si tu ne veux pas être à Barcelone, au moins ne ternis pas l'écusson. Merci beaucoup de faire croire aux gens que tu sais jouer au football. Mais j'ai aussi joué à ce poste."

"Xavi, je vous applaudis pour ne pas l'avoir emmené dans le vestiaire, parce que ce vestiaire mérite le respect ; il a 121 ans d'histoire. M. Laporta, ouvrez la porte, laissez partir ceux qui ne savent pas représenter ces couleurs ; j'ai sué pour ce maillot ", s'est-il exprimé.

"Je me suis impliqué en tant qu'étranger pour découvrir ce qu'était le club, depuis l'époque de Kubala, Carrasco, Lineker, Jose Mari Bakero et Julio Salinas. Ils connaissaient tous l'histoire du club, mais toi tu ne la connaissais pas", s'est-il adressé au Français.