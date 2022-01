Watford s'incline sèchement contre Norwich pour le retour de Christian Kabasele

Retour compliqué pour le Diable Rouge avec les Hornets.

Après plusieurs semaines d'absence, Christian Kabasele effectuait son grand retour dans le onze de base de Watford. Mais le Diable Rouge a vécu une soirée cauchemardesque avec les Hornets qui se sont inclinés sèchement 0-3 face à Norwich.

Un doublé de Sargent (51e et 74e) et un auto-but de Kucka ont permis aux Canaries d'aligner leur deuxième victoire d'affilée et de se sortir de la zone rouge en s'emparant de la 17e place. Constat inverse pour Watford qui se retrouve 18e avec 14 points mais qui compte deux matches de moins par rapport à son adversaire du jour.