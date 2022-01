Luka Elsner avant Standard-Club de Bruges : "Nous pouvons affronter les meilleures équipes du championnat sans rougir"

Ce dimanche, le Standard de Liège accueille le Club de Bruges pour le compte de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Les Rouches étaient satisfaits après le point ramené du Sporting d'Anderlecht dimanche dernier. "Il y a une évolution au niveau de la cohésion du groupe et de la mentalité. Cela a été confirmé à Anderlecht avec également une bonne copie défensive. Il y a une bonne dynamique, mais nous devons encore faire beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

Le Standard de Liège aura à coeur de confirmer face au Club de Bruges ce dimanche. "J'ai trouvé Bruges très appliqué contre Saint-Trond. Ils ont parfaitement contrôlé la rencontre sans avoir eu besoin de se dépasser. J'avais observé leur préparation hivernale et j'ai vu que d'autres systèmes avaient été utilisés. Quand on regarde l'historique d'Alfred Schreuder en tant que T1, on voit qu'il a utilisé beaucoup de système différents. Je m'attends donc potentiellement à une surprise concernant les psotionnements. Le Club est très fort, dangereux, sérieux et maîtrise bien le ballon. Puis, ils ont du talent pour exploiter la moindre des erreurs comme ce fut le cas avec leurs deux buts marqués contre le STVV", a précisé le coach du matricule 16.

Lors du match aller (2-2), le Standard était parvenu à arracher le partage, un match référence pour les Liégeois. "Nous sommes revenus au score et avons été solidaires. Au vu de la seconde période, nous aurions pu être plus proches d'une victoire que d'une défaite. Un match sur lequel on peut s'appuyer pour montrer que nous pouvons affronter les meilleures équipes du championnat sans rougir et sans baisser la tête", a conclu Elsner.