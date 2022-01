Dante Vanzeir a libéré l'Union : "Il en faudrait beaucoup pour rater les PO1 maintenant"

Union-Genk s'est terminé en apothéose pour les leaders et pour Dante Vanzeir, qui a pris ses responsabilités du point de penalty. Cette fois, l'attaquant de l'USG reconnaissait que pour le top 4, cela sentait très bon.

Teddy Teuma, Deniz Undav, Dante Vanzeir : cela ne manque pas de spécialistes du penalty à l'Union, et c'est finalement le Diable Rouge qui a pris ses responsabilités. "On se relaie dans ce rôle et aujourd'hui, c'était mon tour", expliquait-il après la rencontre. "Que ce soit à la première ou la dernière minute, je prends mes responsabilités. C'était tout ou rien car l'arbitre nous avait dit que c'était la dernière action du match".

Ce but offrait la victoire à l'USG, qui prend encore un peu plus le large en tête du championnat. L'avance unioniste est désormais de 9 unités. "Pour nous, c'est déjà une saison réussie. Et il y a deux matchs fantastiques au programme désormais, le genre de matchs pour lesquels on joue et dans lesquels on veut se faire plaisir", souligne Vanzeir alors que l'Union s'apprête à défier Bruges et Anderlecht.

Une chose est (presque) sûre : le top 4 ne devrait plus échapper aux Unionistes. "Il faudrait beaucoup pour lâcher ce top 4", reconnaît Dante Vanzeir. "Les PO1, on doit les jouer, c'est une ambition saine maintenant. Le titre ? Si c'est faisable. Ce n'est pas un must, mais tout le monde est ambitieux".