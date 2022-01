Julian Nagelsmann tacle l'un de ses joueurs

Alors que son équipe s'est facilement imposée contre le Hertha Berlin (4-1) dimanche en Bundesliga, l'entraîneur du Bayern Munich a glissé un tacle à son défenseur central

Julian Nagelsmann a taclé Dayot Upamecano (23 ans, 16 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison), directement impliqué sur le but adverse avec une passe mal assurée en direction de son gardien Manuel Neuer.

"C'est un but absolument évitable... Pourquoi jouer le ballon directement ? Si je fais 95 kilos et que je suis très rapide, je le garde. Je garde le ballon dans mes pieds encore un ou deux mètres, je dribble puis je vois ce qu'il se passe. À un moment donné, Jovetic aurait mis la pression sur Manuel et Dayot aurait pu jouer avec son coéquipier en défense. Il suffit de poser le ballon et de voir ce que l'adversaire propose. Il y avait 4-0, on pouvait jouer plus calmement. Ce n'est pas comme si nous devions courir après le score", a regretté le coach bavarois en conférence de presse.