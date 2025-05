🎥 Nicolas Raskin a-t-il été volé ? Le Diable Rouge au coeur d'une vive polémique : "La preuve que le VAR ne marche pas"

Le partage 2-2 entre Hibernian et les Glasgow Rangers suscite pas mal de débats en Ecosse. C'est plus particuliÚrement le but annulé de Nicolas Raskin qui fait couler beaucoup d'encre.

Nous vous en parlions un peu plus tôt dans l'après-midi, Nicolas Raskin a encore livré un match magistral dans les Playoffs de Premiership. Le Diable Rouge a offert le 0-1 à Cyriel Dessers sur un plateau après deux minutes et a ensuite lui-même inscrit le 1-2 sur corner.

Deux actions décisives de la tête, voilà qui n'est pas courant pour le Liégeois, qui n'atteint pas le mètre 80. "C'est vrai, je ne suis pas le plus grand, mais je pense que cela peut jouer en ma faveur. Les adversaires ne s'attendent pas forcément à me voir monter sur corner. J'avais déjà demandé à Philippe (Clément) de le faire, et je prends du plaisir à continuer", a-t-il expliqué au micro de la chaîne du club.

Le VAR sous le feu des critiques

Mais le vrai sujet de discussion de l'après-match, c'était son but annulé au quart d'heure de jeu. Toute l'Ecosse (ou presque) est formelle, le ballon a franchi la ligne. Mais en l'absence d'images claires le prouvant, le VAR n'a pas accordé le but. Sur le contre, Hibernian a égalisé.

Raskin n'en revenait pas : "Pour être honnête, c'était but. En voyant que le but était annulé, j'ai douté. J'ai été voir les images au repos, et là, c'était clair : le ballon est clairement rentré. C'est une décision très bizarre. Mais nous avions encore du temps pour faire la différence, on ne doit pas prendre ça comme excuse.

Son entraîneur Barry Ferguson se montrait moins conciliant : "C'était clairement but. Sur mon banc, j'ai immédiatement revu les images et il ne m'a pas fallu trois ralentis. Et pour je ne sais quelle raison, le VAR ne le voit pas. Nous avons besoin de décisions correctes, c'est la raison d'être du VAR. C'est la preuve que ce dispositif ne marche pas".