Clap de fin en Bundesliga ! Le Graal pour Arthur Theate, Michy Batshuayi et Julien Duranville, Loïs Openda déçu

Fortunes diverses et variées pour les Belges de Bundesliga, qui étaient en lice cet après-midi pour la dernière journée de la saison.

Sous l'impulsion de Niko Kovac, le Borussia Dortmund a arraché leur qualification pour la prochaine C1. Face à Holstein Kiel à domicile, Dortmund devait s'imposer par trois buts d'écart, et c'est mission accomplie. Le Borussia n'a fait qu'une bouchée de l'avant-dernier de Bundesliga (3-0) et profite de la défaite de Freiburg pour s'adjuger la 4e place. Julien Duranville (monté au jeu en fin de match) et les siens arrachent ainsi le dernier ticket pour la Ligue des Champions.

Auteur d'une superbe saison et tout près de se qualifier pour la C1, Freiburg a donc perdu ses moyens lors de cette ultime journée. Devant son public, le club a vu Francfort l'emporter 1-3. La formation d'Arthur Theate (titulaire) et de Michy Batshuayi (monté au jeu à la 89e) assurer sa participation en Ligue des Champions avec sa belle 3e place. Freiburg termine 5e et sera tout de même européen.

Arthur Vermeeren (titulaire) et Loïs Openda (monté au jeu) terminent par une défaite à domicile (2-3) face à Stuttgart. Cela ponctue une fin de saison désastreuse pour le RB Leipzig, qui n'avait plus gagné depuis cinq rencontres, et termine 7e au classement final.

En bas de tableau, St Pauli s’est incliné (0-2) face à Bochum mais l'équipe entraînée par Alexander Blessin (ex-Union) est sauvée et reverra la Bundesliga la saison prochaine. Et enfin, le Bayern Munich de Vincent Kompany, champion d’Allemagne, a terminé sa saison par une large victoire (4-0) face à Hoffenheim.