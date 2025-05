"Neuf ans que l'on se bat contre ça" : le dernier match de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium en mode mineur ?

En fin d'après-midi, Manchester City affronte Crystal Palace à l'occasion de la finale de la FA Cup. L'occasion pour Pep Guardiola de pousser une gueulante sur le calendrier.

Cette fois, ce n'est pas la finale de la Ligue des Champions qui vient alourdir la fin de saison de Manchester City, mais bien celle de la FA Cup, que les Cityzens débuteront à 17h30 contre Crystal Palace.

Sauf que contrairement à ce que l'on a pu connaître par le passé, les Mancuniens jouent gros sur leur fin de championnat. L'équipe est actuellement sixième, soit virtuellement versée en Europa League.

Pep Guardiola sous tension

Avec la finale de ce samedi, City a un match de championnat de moins que Chelsea et Aston Villa, qui ont un point d'avance. Mais gagner ce match de retard ne sera pas une sinécure. La rencontre face à Bournemouth sera en effet disputée mardi, trois jours seulement après la finale.

De quoi énerver Pep Guardiola : "Nous nous battons contre ce genre de situations depuis neuf ans. Chaque saison, c'est la même chose, rien ne bouge. Avec Bournemouth, nous affronterons à nouveau l'équipe la plus intense, la plus physique, la plus directe et la plus puissante de la Premier League", a-t-il pesté en conférence de presse.

En plus d'être un match crucial pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, cette rencontre contre Bournemouth sera également la toute dernière de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium. Il sera évidemment fêté comme il se doit. Reste à voir s'il sera apte à enchaîner.