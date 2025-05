La date est connue, l'adversaire tout trouvé : l'inauguration historique du nouveau stade de la RAAL se rapproche

A La Louvière, l'effervescence est grande en vue du retour en première division, mais aussi du nouveau stade. Dans un peu plus d'un mois, les Loups s'approprieront leur nouvelle tanière pour la première fois.

C'est le samedi 28 juin à 16h que La Louvière disputera le premier match de son histoire dans son nouveau stade, dont le nom est encore inconnu. L'adversaire du jour l'est tout autant. Des contacts ont même été établis avec le Juventus, mais l'option s'est rapidement avérée infaisable.

Interrogé par RTL Sports, Salvatore Curaba pense à une autre option : "Je trouve que ce serait très sympa de l'inaugurer contre Charleroi. Je suis un ancien du Sporting, et je pense que le Tivoli a été inauguré contre Charleroi. Ce serait une belle histoire".

L'accroche est toujours très forte avec le Pays Noir : "J'ai quand même joué cinq ans au Sporting Charleroi. On est montés en division un. En tant que joueur, c'est Charleroi qui reste mon club de coeur, évidemment. Maintenant je suis président, je suis passionné par la RAAL et je ferai tout pour que le club soit le plus performant possible".

Des ambitions certaines

Avec ce nouveau stade et ce complexe d'entraînement moderne, la RAAL affirme ses ambitions d'un point de vue structurel. Avec des rêves de développement en mode Union Saint-Gilloise ? "D'un point de vue sportif, c’est vraiment un modèle parfait parce que l’Union essaie de recruter des joueurs qui ne sont pas encore confirmés, mais qui ont le potentiel et c’est ce qu’on fait maintenant depuis quelques années. On va avoir du mal à arriver au niveau de l’Union, mais c’est certainement le modèle à suivre".

"Par contre, en matière d’organisation, de gestion, tout ce qui est autour du foot, je pense que c’est plutôt nous qui devons inspirer l’Union et pas le contraire. Parce qu’on est un club super organisé, très structuré, où les employés se sentent vraiment bien. En fait, je considère un employé aussi important qu’un joueur", conclut Curaba, fier du chemin accompli.