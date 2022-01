Zulte Waregem et OHL offrent un partage terne au Gaverbeek

Zulte Waregem veut rebondir et s'éloigner de la place de barragiste tandis qu'OHL doit se reprendre après sa défaite au Beerschot. Un duel entre équipes pas très en forme, et cela s'est vu.

Dans le froid du Gaverbeek, et malgré quelques feux de bengale tirés par des supporters de Zulte Waregem présents aux abords du stade, la rencontre entre le 16e et le 13e de D1A n'a franchement pas réservé d'étincelles. Runarsson, le portier louvaniste, aura dû sortir quelques frappes en première période, et Sory Kaba pensait en avoir profité pour faire le 0-1, mais aura été signalé hors-jeu.

Kaba, à peine rentré de la CAN (il jouait encore avant-hier un 8e de finale contre la Gambie et était monté au jeu pour les 7 dernières minutes !), sera le danger n°1 côté Louvain : c'est lui qui ouvrira le score à la 29e (0-1), alors que Mercier était passé tout près juste auparavant. La réponse sera rapide : Zinho Gano, déjà proche d'égaliser peu avant, servait finalement Jelle Vossen à la 40e (1-1).

La seconde période s'étirera sans grand intérêt : Runarsson devra agir devant une tête de Gano au retour des vestiaires (50e), avant que Sammy Bossut doive à son tour intervenir à l'heure de jeu. Le score ne bougera plus : voilà bien un partage qui n'arrange personne et fait stagner tout le monde.