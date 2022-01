Incroyable Sory Kaba : lundi à la CAN, mercredi buteur en JPL

Lundi soir, Sory Kaba montait au jeu en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun. Ce mercredi, il était l'un des joueurs les plus dangereux d'OHL et marquait le seul but de son équipe.

Voilà qui va mettre la pression sur les joueurs de Jupiler Pro League revenant de rencontres internationales, même au bout du monde : Sory Kaba a prouvé qu'il était possible de jouer un lundi soir, et dans un match à grand enjeu, et de jouer le surlendemain. L'attaquant d'OHL a été éliminé lundi par la Gambie de Tom Saintfiet, et a rapidement retrouvé sa place à Louvain.

Dangereux à plusieurs reprises, il a fait la différence et inscrit le but louvaniste à Zulte Waregem. "Quitte à le faire jouer, c'était mieux de le titulariser et d'être prêt à le remplacer en cas de fatigue", souligne Marc Brys après la rencontre. Il n'aura même pas dû sortir le Guinéen. "Il est revenu si soudainement ! Lundi en CAN, aujourd'hui déjà important. Ca montre à quel point Sory est impliqué à OHL, et qu'on peut compter sur lui".