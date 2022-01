Officiel : un défenseur équatorien débarque à l'Antwerp

Le Matricule 1 a annoncé sa dernière recrue.

L'Antwerp a confirmé la signature de William Pacho, qui arrive du club d'Independiente del Valle (D1 équatorienne).

L'Equatorien de 20 ans vient de signer un contrat de 5 saisons au Bosuil.

Le défenseur central gaucher était suivi par le Great Old depuis un certain temps, et rejoindra le groupe la semaine prochaine pour son premier entraînement.

L'Antwerp connait un mercato très calme, Pacho est le premier renfort hivernal de Brian Priske.