Arsenal veut Victor Osimhen

L'ancien joueur du Sporting de Charleroi fait des envieux outre-Manche.

Les Gunners rencontrent plusieurs difficultés en attaque. Pierre-Emerick Aubameyang est toujours écarté par Mikel Arteta et les contrats d'Alexandre Lacazette et d'Eddie Nketiah arrivent à leur terme en fin de saison.

Arsenal a donc urgemment besoin d'un buteur. Après avoir été devancés par la Juventus sur le dossier Dusan Vlahovic, les Londoniens auraient jeté leur dévolu sur l'attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen. Selon La Gazetta dello Sport, Arsenal pourrait essayer de l'attirer cet été. Les Napolitains ne laisseraient pas partir leur buteur (9 buts en 16 matchs cette saison) pour moins de 70 millions d'euros. Selon The Sun, Arsenal ne serait pas le seul club anglais sur Osimhen, puisque Newcastle aimerait également le signer.

Débarqué de Wolfsburg en 2018, Victor Osimhen avait joué à Charleroi lors de la saison 2018-2019. Ses 20 buts en 36 matchs lui avaient permis de s'envoler vers la Ligue 1 et Lille pour plus de 22 millions d'euros. Seulement un an après et une saison à 18 buts, le Napoli de Dries Mertens déboursait pas moins de 75 millions d'euros pour l'attirer.