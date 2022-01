Un joueur de Tottenham en passe de rejoindre l'Olympique Lyonnais ?

La vente imminente de Bruno Guimaraes à Newcastle pour un peu plus de 50 millions d'euros, bonus compris, va permettre aux Gones de récupérer plusieurs joueurs.

Alors qu'Ellyes Skhiri (Cologne), Adem Zorgane (Charleroi) et Téji Savanier (Montpellier) sont ciblés, l'Olympique Lyonnais pense à Giovani Lo Celso (25 ans, 19 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison).

Selon le journaliste Fabrizio Di Marzio, les dirigeants lyonnais ont déjà débuté les discussions avec Tottenham pour le prêt du milieu offensif argentin. La formation anglaise est ouverte à cette possibilité à condition que l'OL prenne en charge la totalité du salaire de l'ancien Parisien.