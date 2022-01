Officiel : Amine Benchaib quitte le Sporting Charleroi

Le jeune médian retrouvera Karim Belhocine au KV Courtrai.

Amine Benchaib (23 ans), peu utilsé par Edward Still, quitte le Sporting Charleroi à titre définitif et retrouve Karim Belhocine qui en avait fait un titulaire important la saison passée, après son arrivée en provenance du Sporting Lokeren. Benchaib signe jusqu'en 2025 au KV Courtrai. Il aura disputé au total 30 rencontres pour Charleroi, pour un but et 2 assists.