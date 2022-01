Officiel: un international australien rejoint Eupen

Un renfort de choix pour les Pandas.

L’AS Eupen a engagé l’international australien James Jeggo. Le milieu de terrain défensif de 29 ans quitte la Grèce et l’Aris Thessalonique pour notre championnat. Il a signé avec l’AS Eupen un contrat jusqu’au 30 juin 2023.

"Le joueur né à Vienne a déménagé en Australie avec sa famille à l’âge de 10 ans et a été formé au Victorian Institute of Sport (VIS). En tant que joueur professionnel, il a joué pour Melbourne Victory, Adelaide United, SK Sturm Graz, Austria Wien et l’Aris Thessalonique. En Australie, en Autriche et en Grèce, la nouvelle recrue de l’AS Eupen a disputé un total de 217 matches dans la plus haute division. James Jeggo a porté jusqu’à présent 12 fois le maillot de l’équipe nationale australienne et est actuellement engagé avec son équipe dans les éliminatoires pour la Coupe du monde. Après le match international de ce mardi à Oman, l’Australien est attendu à Eupen ", communique Eupen.