Officiel : Pierre-Emerick Aubameyang quitte Arsenal

Arsenal a officialisé le départ libre d'un commun accord de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais était arrivé durant l'hiver 2018 contre 63,75 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund

"Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le club d'un commun accord. Nous souhaitons à Auba tout le meilleur pour le prochain chapitre de sa carrière et le remercions pour sa contribution au club", peut-on lire dans le communiqué des Gunners. En quatre ans, Pierre-Emerick Aubameyang aura disputé 163 matchs avec Arsenal pour 92 buts et 21 assists, remportant une FA Cup en 2020.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️