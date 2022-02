🎥 Les plus beaux buts du mois de janvier en Pro League

Pour le premier mois de l'année, notre championnat nous a déjà offert de très belles réalisations.

La Pro League a sélectionné les 5 plus beaux buts du mois de janvier en Pro League. L'on peut y retrouver les magnifiques coup-francs de Mauricio Lemos (contre l'OHL) et de Maxime d'Arpino (contre le Cercle). Le geste technique audacieux de Julien Ngoy (contre Courtrai) est sélectionné, tout comme la frappe de mule de Rabbi Matondo qui ouvre à ses couleurs la voie du succès contre Anderlecht. Le joli but d'Alhassan Yusuf lors de la courte victoire de l'Antwerp contre La Gantoise a également été retenu.