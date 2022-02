Valence et le Rayo Vallecano se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du Roi

Valence et le Rayo seront adversaires en demi-finales. Les autres participants seront connus ce jeudi soir.

Valence et le Rayo Vallecano ont assuré leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Roi et battant respectivement Cadix (2-1) et Majorque (1-0).

Les Valencians se sont imposés au terme d'un match compliqué. Goncalo Guedes a ouvert le score en première mi-temps, Lucas Perez lui a répondu à la 54e sur pénalty. Hugo Duro (79e) a redonné à Valence son avance. Cadix a été réduit à 10 en fin de match et n'a pas réussi à revenir au score.

Le Rayo Vallecano, sans sa star Radamel Falcao qui joue les éliminatoires de la Coupe du Monde, s'est imposé sur le plus petit écart face à Majorque, qui titularisait ses nouvelles recrues Vedat Muriqi et Sergio Rico. L'ancien de Toulouse et de... Majorque, Oscar Trejo, a donné la victoire aux siens sur pénalty (44e).

Valence et le Rayo se rencontreront en demi-finales de cette Copa del Rey. La seconde demi-finale dépendra des résultats des matchs de ce soir entre la Real Sociedad et le Bétis (20h), et entre l'Athletic Bilabo et le Real Madrid (21h30).