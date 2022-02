Alexandro Calut de l'ombre à la lumière : "Ce fut difficile, mais je n'ai pas baissé les bras"

Il y a encore quelques semaines, le joueur âgé de 18 ans ne faisait même pas partie du noyau pro. Titulaire lors des trois dernières rencontres disputées par le matricule 16, Calut a livré de bonnes prestations.

Alexandro Calut a fait son retour au premier plan durant ce mois de janvier. "Ça fait plaisir de rejouer à nouveau, je prends les opportunités qui s'offrent à moi. J'essaie de faire ce que le coach et le staff me demandent. Je me focalise d'abord sur mon travail défensif comme lors des trois dernières rencontres puis je pense amener ce petit plus offensivement pour les matchs à venir", a confié le back gauche avant de revenir sur les derniers mois compliqués où il avait disparu de la circulation.

"C’est moi qui ai demandé à redescendre en U21 pour avoir du temps de jeu"

Après avoir effectué ses débuts pros sous Mbaye Leye, la saison passée en Playoffs 2, le joueur âgé de 18 ans est retourné chez les U21 en juillet. "Ce fut difficile, mais je n'ai pas baissé les bras et j'ai continué à travailler. C’est moi qui ai demandé à redescendre en U21 pour avoir du temps de jeu. Quand on a fait appel à moi en équipe première durant le stage, j'ai montré de quoi j'étais capable. Puis, j'ai été titularisé contre Bruges et j'enchaîne depuis. Le groupe me fait confiance et cela est gratifiant et motivant", a souligné l'ancien joueur de Genk et Charleroi qui a mûri depuis ses débuts la saison dernière. "Je suis plus mature, mais je pense qu'on m'a lancé trop vite la saison passée. Je n'ai pas fait des débuts exceptionnels puis le contexte était difficile. Avec le recul, c’était peut-être un cadeau empoisonné", a ajouté le défenseur des Rouches.

"J'aimerais apporter plus offensivement"

Calut a ensuite évoquer ses prochains défis etobjectifs. "J'aimerais apporter plus offensivement et distiller mon premier assist, peut-être dès ce samedi contre le Cercle de Bruges. Mon job est aussi d'amener des centres", a conclu le latéral gauche.