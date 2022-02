Anthony Barry, de l'anonymat aux Diables Rouges, en passant par la Ligue des Champions

L'Anglais est la preuve qu'on peut très bien être un anonyme et devenir un coach de grande valeur et travailler dans un staff prestigieux.

Avant ce 4 février, qui connaissait Anthony Barry, le nouvel assistant de Roberto Martinez chez les Diables? A part les supporters de Chelsea ou les Irlandais, pas grand monde. Il n'a en effet pas eu une carrière de joueur en Premier League, jouant dans les ligues inférieures et dans des clubs comme Fleetwood, Accrington ou encore Forest Green.

Il prend sa retraite en 2017 et devient directement assistant, dans le club de Wigan. Il reste durant 3 saison l'assistant de Paul Cook avant de passer un sacré cap: il rejoint Chelsea et son coach de l'époque Franck Lampard. Quand ce dernier a quitté le navire après 18 mois, il est resté au club pour travailler avec Thomas Tuchel.

Le résultat est plus que positif puisque non seulement les Blues ont changé de dynamique en Premier League, mais en plus la victoire en Ligue des Champions a été au bout du chemin. En plus de travailler à Londres, Barry était jusqu'à aujourd'hui dans le staff de l'équipe d'Irlande.

En 5 ans, cet ancien joueur est devenu l'und es assistants en vogue en Europe. Et il devrait être d'une grande aide pour les Diables Rouges.