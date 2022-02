Ligue 1 : Marseille remonte puis écrase Angers dans une rencontre dingue

L'OM accueillait le SCO à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Angers récupérait Sofiane Boufal (CAN), alors que Marseille présentait ses recrues hivernales à son public, Kolasinac et Bakambu, qui étaient titularisés d'entrée.

Dans un Vélodrome bien rempli, Fulgini ouvrait le score pour les visiteurs (8e). Le contre initié par Bentaleb voyait le natif d'Abidjan arracher le ballon des pieds de Gerson pour ouvrir le score.

Angers ne s'arrêtait pas en si bon chemin et Nabil Bentaleb (11e) doublait la mise peu après. Fulgini se muait en passeur pour l'ancien joueur de Tottenham dont la frappe déviée trompait Lopez.

Mais Marseille ne tardait pas à répondre via Arkadiusz Milik (18e), bien servi par Guendouzi.

Et peu après, le Vélodrome explosait suite à l'égalisation de Gerson (21e) dont la frappe croisée du gauche faisait mouche.

Le rythme baissait après le repos, et les occasions se faisaient bien plus rare jusqu'au but de Milik (70e). Le Polonais profitait du bon travail de Gerson et de la sortie manquée de Petkovic pour mettre l'OM aux commandes. Le Polonais enfonçait encore le clou en plantant le but du K.O. moins de dix minutes plus tard, sur un bon centre de Cengiz Ünder.

Cengiz Ünder (85e) plaçait une superbe reprise de volée du gauche pour inscrire le cinquième et dernier but des Olympiens.

Après un début catastrophique, l'OM a complètement renversé la partie grâce notamment à un Milik inspiré.