Le début de la fin pour Wouter Vandenhaute ? De la friture sur la ligne avec Marc Coucke !

Wouter Vandenhaute est sous pression à Anderlecht. Et ce ne sont pas les révélations du magazine Humo qui arrangeront sa situation.

Le pot de départ organisé par les supporters d'Anderlecht lors du dernier match à domicile de la saison a encore un peu plus accentué le message : l'hostilité du Lotto Park envers Wouter Vandenhaute est de plus en plus forte. Le président est sous le feu des critiques pour l'instabilité régnant au sein du club à tous les étages.

A son arrivée en 2020, Vandenhaute était loin d'être le principal paratonnerre de Marc Coucke : c'est Vincent Kompany qui attirait tous les regards. Mais Vince The Prince fait partie de ces entraîneurs partis en des termes assez froids lors de l'ère Vandenhaute.

Le magazine Humo écrit aujourd'hui que Marc Coucke veut se débarrasser de son président, se rendant compte que le club n'avait pas évolué positivement sous ses ordres.

Anderlecht à un tournant

Mais Vandenhaute dispose encore d'un tout, un contrat le liant au Sporting jusque fin 2026. Avant cela, il faudrait débourser d'importantes indemnités de licenciement pour s'en séparer.

De son côté, celui qui n'a pas convaincu grand monde avec son titre de CEO non-exécutif défend son bilan : "En 2020, après deux années d’un rachat raté, Anderlecht était pratiquement en faillite. Marc Coucke était en litige avec les propriétaires précédents, le conseil d’administration et les actionnaires étaient diamétralement opposés. Alors que certains envisageaient des solutions telles qu’une structure multiclubs, j’ai dit non. Et je suis le seul à être venu avec un plan concret pour sauver le RSCA. Cinq ans plus tard, nous sommes redevenus un club moderne du top belge", expliquait-il à La Dernière Heure il y a un mois.

La période sans trophée, il en est le premier attristé : "Enfant, j’étais dans le bloc Q à l’époque, au stade Émile Versé –, là où se trouve aujourd’hui la Mauves Army". Vandenhaute reste ambitieux et continue d'affirmer que le club est sur la bonne voie, mais cela pourrait ne pas suffire. Au-delà du mécontentement de Coucke, il se chuchote qu'il dispose de moins en moins de soutien au sein des hautes sphères du Sporting.