🎥 Ca ne s'améliore pas pour Neymar : le Brésilien exclu pour une raison surréaliste, il présente ses excuses

Le retour de Neymar (33 ans) au Brésil ne se passe clairement pas comme prévu. Lâché par son corps, l'ancienne star du Barça et du PSG a rechuté en mars dernier après quelques semaines assez positives, et a manqué la majorité des matchs de la Serie A brésilienne.

La nuit passée, face à Botafogo, Neymar était de retour dans le onze de base de Santos, brassard de capitaine au bras. Et cette fois, il n'est pas sorti sur blessure, mais a été...exclu à la 74e minute de jeu pour un second carton jaune.

Neymar JR gets a red card for scoring with his hand 😲😳 vs Botafogo RJ pic.twitter.com/kbt7aUDoba