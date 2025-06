Privilégie-t-il la Belgique ? Philippe Clément aurait refusé l'offre d'un club historique en Europe

Que va faire Philippe Clément ? L'ancien entraîneur du Racing Genk et du Club de Bruges est libre, et était suivi par le Sparta Prague.

Philippe Clément (51 ans) a été licencié par les Glasgow Rangers en février dernier, et est depuis resté sans club. Cité au RSC Anderlecht, on sait désormais que l'ancien coach du Club de Bruges et de Genk n'y signera pas, Besnik Hasi ayant été confirmé dans ses fonctions.

Après son travail à l'AS Monaco et à Glasgow, Philippe Clément aurait pu découvrir un nouveau championnat : il était récemment cité au Sparta Prague, qui a terminé 4e de D1 tchèque cette saison.

Mais iSport nous affirme en ce début de semaine que le Belge aurait refusé l'offre du club 14 fois champion de Tchéquie.

Le Sparta Prague avait licencié son coach le 15 mai dernier, et avait fait de Philippe Clément sa priorité. C'est finalement le Suédois Bo Svensson qui devrait en prendre la tête, lui qui coachait l'Union Berlin jusqu'en décembre dernier.

Quel avenir pour Philippe Clément désormais ? Les pistes semblent se refermer les unes après l'autre, puisque aucun club en Belgique ne semble avoir le profil pour s'offrir ses services. Mais on le sait, en Pro League, les coachs ne restent jamais bien longtemps en place...