Un coach de Pro League tout proche du licenciement : Hubert et Geraerts cités pour lui succéder

OHL ne devrait pas continuer avec Chris Coleman sur le banc. Le club se cherche un nouvel élan, et trois coachs belges sont cités.

Officiellement, Chris Coleman est toujours l'entraîneur d'OHL. Le Gallois est arrivé en novembre dernier, mais n'est pas parvenu à apposer sa patte sur le jeu louvaniste. Oud-Heverlee Leuven a passé une saison très moyenne, finissant 11e de la phase classique et n'entrant pas vraiment dans la lutte au dernier ticket européen lors des PO2.

Coleman devrait donc être licencié, annonce Het Laatste Nieuws. Tout est prêt : seul manque le feu vert de King Power, l'entreprise thaïlandaise propriétaire d'OHL. Celle-ci n'aurait pas encore confirmé la décision, car le coach louvaniste a encore un an de contrat et il devra donc être indemnisé.

Or, du côté de Leicester City aussi, il va falloir dépenser de l'argent pour se séparer de Ruud Van Nistelrooy, après la relégation des Foxes en Championship. King Power hésiterait donc à sévir sur les deux fronts, et Coleman pourrait être sauvé.

En cas de licenciement, toutefois, OHL a déjà trois noms dans sa shortlist pour lui succéder. David Hubert et Karel Geraerts sont libres et prêts à reprendre un nouveau challenge si une offre les convainc ; Geraerts était récemment cité au Standard, mais on ignore où en est le dossier Leko à Liège.

Le troisième nom est sous contrat ailleurs : il s'agit de Vincent Euvrard, l'entraîneur de Dender. Euvrard est fort convoité : son nom circulait également du côté du KV Malines. Affaire à suivre...