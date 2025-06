Rudi Garcia en mode test chez les Diables : comment les quatre "nouveaux" peuvent marquer des points en juin

En dehors de Nordin Jackers, rappelé pour pallier l'absence de Thibaut Courtois, Rudi Garcia a convoqué quatre "nouveaux" joueurs pour la trêve internationale de juin. Que peuvent apporter Diego Moreira, Arthur Theate, Amadou Onana et Malick Fofana aux Diables Rouges ?

Ce dimanche, Nordin Jackers a été rappelé par Rudi Garcia pour remplacer Thibaut Courtois, blessé et indisponible pour ce rassemblement du mois de juin.

Avant lui, le sélectionneur des Diables avait convoqué quatre petits nouveaux par rapport au mois de mars (deux défenseurs, un milieu de terrain, un attaquant) qui auront une belle carte à jouer lors du début des qualifications pour la Coupe du Monde.

Moreira pour concurrencer De Cuyper, Theate va pouvoir retrouver sa position fétiche

Le premier est évidemment Diego Moreira. Bien qu’international espoir portugais depuis 2019, le flanc gauche de Strasbourg a changé de nationalité sportive et a opté pour la Belgique. Son analyse a été faite ici ; il pourrait dynamiser le côté gauche des Diables et concurrencer Maxim De Cuyper.

L’autre défenseur, blessé en mars, fait son retour dans la sélection : il s’agit d’Arthur Theate. Défenseur central de formation, le joueur de Francfort pourrait enfin évoluer à sa position préférentielle, lui qui a souvent été aligné sur le côté gauche, sans toujours convaincre (logiquement, ce n’est pas son poste naturel).

Le Liégeois pourrait profiter de la progression de Maxim De Cuyper et de la sélection de Diego Moreira pour retrouver sa place dans l’axe. Il devra convaincre et montrer qu’il apporte plus de sérénité que Wout Faes (et Koni De Winter), et pourrait accompagner Zeno Debast dans la charnière centrale. Il ne faut évidemment pas oublier Brandon Mechele, qui pourrait recevoir une nouvelle chance.

Amadou Onana de retour, Malick Fofana aura aussi sa chance

Au milieu de terrain, la nouveauté par rapport à la trêve internationale du mois de mars sera, avec certitude, titularisée au moins une fois par Rudi Garcia lors de ces deux matchs : Amadou Onana. Cité en Arabie saoudite, le joueur d’Aston Villa devra démontrer qu’il est le numéro 6 titulaire des Diables, ce qui ne sera pas évident après la bonne prestation de Nicolas Raskin contre l’Ukraine.

Dans ses interviews, le sélectionneur cite régulièrement Amadou Onana parmi les cadres de l’équipe nationale. Le joueur de 23 ans devra prouver qu’il a les épaules pour assumer ce rôle, et peut-être porter le brassard de capitaine, puisque Garcia a déclaré qu’un autre joueur que De Bruyne ou Lukaku pourrait en hériter durant cette trêve.

En attaque, Malick Fofana aura également une belle carte à jouer. Auteur d’une belle saison avec Lyon, l’ancien joueur de La Gantoise apportera de la concurrence à Jérémy Doku. Les deux jeunes ont un profil similaire : ils aiment provoquer leur adversaire, dribbler, et passer leur homme. Ils doivent toutefois progresser dans un domaine identique : le dernier geste, qui leur fait encore trop souvent défaut.

Il est donc probable que Diego Moreira, Arthur Theate, Amadou Onana et Malick Fofana reçoivent leur chance durant cette trêve internationale. Rudi Garcia poursuit sa revue des joueurs disponibles et voudra très probablement les voir à l’œuvre. À eux de saisir cette opportunité et de prouver qu’ils méritent une place durable dans le noyau des Diables pour la campagne vers la Coupe du Monde 2026.