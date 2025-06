Ca n'est pas si surprenant : César Huerta envisagerait un départ, six mois après son arrivée

César Huerta est arrivé cet hiver au RSC Anderlecht, entouré d'énormes attentes. Le Mexicain avait totalement réussi ses débuts et pourtant, la presse mexicaine évoque déjà un départ anticipé.

L'histoire d'amour n'aura-t-elle duré que 6 mois ? Après quelques jours, "Chino" Huerta avait séduit tout le monde au RSC Anderlecht. Souriant, heureux d'être là, suivi par des grands clubs mais ayant préféré le projet d'Anderlecht - puis décisif dès ses premières minutes : tout semblait se passer comme dans un rêve.

Six mois plus tard, le bilan est bien plus contrasté. Huerta termine la saison sur un bilan de 3 buts et 3 passes décisives en 21 matchs, et a surtout traversé les Playoffs en fantôme, ne s'insérant pas au mieux dans le style de Besnik Hasi. L'entraîneur kosovar avait même, entre les lignes, critiqué son rendement en soulignant qu'il ne l'avait titularisé qu'à la faveur d'une absence d'Edozie (contre l'Union, le 10 mai dernier).

L'équipe nationale du Mexique s'en mêlerait

On se trompe peut-être, mais la nouvelle de la prolongation de Hasi n'est donc pas nécessairement une grande nouvelle pour le Mexicain. Au point de provoquer un départ ? Selon le média Juanfutbol, ce n'est pas à exclure. Le joueur et son agent considéreraient leurs options pour la saison à venir.

Récemment, une offre de Gérone avait été évoquée dans la presse mexicaine : Anderlecht aurait reçu 8 millions d'euros pour César Huerta, offre qui aurait été initialement rejetée. Mais "Chino" et son entourage, eux, n'y seraient pas opposés.

Plus encore : Juanfutbol affirme que le staff de l'équipe nationale mexicaine serait en contact avec Huerta et avec Gérone. L'idée est claire : à un an de la Coupe du Monde, l'international (15 caps, 3 buts) n'a pas de temps à perdre sur le banc du RSCA, et doit obtenir des garanties de temps de jeu. Hasi peut-il lui en fournir ? Rien n'est moins sûr...