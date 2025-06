Le rêve continue pour un joueur de l'Union Saint-Gilloise : première sélection en équipe nationale et premier but !

Récompensé de sa belle saison, Mohammed Fuseini a été appelé par l'équipe nationale du Ghana. Et après le titre en Jupiler Pro League, il a fêté son premier but en sélection !

On en prend le pari : Mohammed Fuseini est un homme plutôt heureux. Arrivé l'été dernier du Sturm Graz, l'attaquant nigérian a conclu sa saison avec un bilan de 44 matchs pour 11 buts et 3 passes décisives. En Playoffs, il a participé à la course au titre avec 3 buts en 10 matchs.

Assez logiquement, le buteur de 23 ans a donc été appelé avec l'équipe nationale du Ghana pour cette trêve internationale. Les Blacks Stars disputaient deux matchs amicaux cette semaine, contre le Nigeria et Trinité-et-Tobago.

Face au Nigeria, Fuseini a vécu un premier grand moment en disputant sa première minute sous le maillot du Ghana. Les Super Eagles se sont cependant imposés (1-2), avec notamment un but de l'ancien attaquant de Genk (et Belge de naissance) Cyriel Dessers.

Mais c'est contre Trinité-et-Tobago que l'Unioniste a pu exulter : le Ghana s'est largement imposé (0-4) et Mohammed Fuseini a inscrit le 3e but de ses couleurs, peu de temps avant la mi-temps. Notons que Christopher Bonsu-Baah, le jeune ailier de Genk,, était titulaire lui aussi sur l'autre flanc.

L'USG récupérera donc un buteur libéré et heureux, qui devrait d'ailleurs encore voir sa valeur marchande grimper grâce à ce statut d'international ghanéen. Fuseini est actuellement estimé à 3 millions d'euros sur Transfermarkt.