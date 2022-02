Marc Brys entrevoit des perspectives encourageantes pour son équipe

Le KVO n'a pas réussi à surfer sur sa victoire au Cercle le week-end dernier.

OHL a réalisé une excellente opération suite à sa victoire 1-3 à Ostende.

Trois points précieux qui permettent aux Louvanistes de se donner de l'air en s'éloignant de la zone rouge.

Marc Brys peut désormais entrevoir d'autres perspectives que le maintien pour son équipe : "Nous avons mérité cette victoire", confiait le coach louvaniste après la rencontre sur le site du club.

"Nous voulions contrer cette équipe d'Ostende. Nous avons contrôlé la situation, nous nous sommes créé de bonnes occasions et nous avons pris l'avantage de manière méritée. Après le 0-2, nous avons oublié de jouer au football, et avons encaissé un but encaissé qui était évitable. Mais après cela, nous nous sommes bien repris", poursuit le mentor louvaniste.

"Je pensais que nous allions paniquer après le 1-2 mais au contraire, nous avons repris le contrôle du jeu et marqué un troisième but. Les trois points nous mettent désormais en bonne position pour remonter la pente. Ils sont très importants pour nous et aussi la manière dont nous les avons obtenus. Nous avons maintenant trois matchs importants qui nous attendent, ils détermineront comment se déroulera le reste de la saison", conclut Brys.

OHL recevra deux fois de suite, Genk puis le Cercle avant d'aller au Stayen.