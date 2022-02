Mondial des clubs : Al Hilal surclasse Al Jazira et rejoint Chelsea en demi-finale

Les Saoudiens n'ont fait qu'une bouchée des Émiratis en quart de finale de la compétition.

Al Hilal a surclassé Al Jazira (6-1) en quart de finale du Mondial des clubs. Les buts ont été inscrit par Ighalo (36e), Pereira (40e), Kanno (57e), Al-Dossari (77e), Marega (88e) et Carillo (90e+2). Le but des Émiratis a été inscrit par l'ancien Brugeois et Anderlechtois Abdoulaye Diaby (14e)

Les champions d’Asie se qualifient ainsi pour les demi-finales et affronteront le mercredi 09 février à 17h30 les champions d’Europe, Chelsea.