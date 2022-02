Marc Brys furieux après la décision de faire rejouer OHL-Malines : "Nous ne pouvons accepter cette injustice, nous allons réagir"

L'entraîneur d'OHL n'est absolument pas content du fait que le match contre Malines doit être joué après que le KaVé ne se soit pas présenté.

Le 15 janvier, Malines ne s'était pas rendu au Den Dreef de Louvain bien que sa demande de reporter le match ait été rejetée par le responsable du calendrier. Malines avait annoncé que deux de ses gardiens étaient positifs, le titulaire Gaëtan Coucke et Maxime Wenssens, mais ce dernier était considéré comme un espoir par la fédération qui estimait qu'il n'entrait pas en ligne de compte pour le protocole.

Au moment de la rencontre, le protocole Covid de la Pro League stipulait qu'une rencontre pouvait être reportée si au moins sept joueurs avec au moins 30% de temps de jeu ou si deux gardiens du noyau A étaient testés positifs. Pour Malines, l'âge ne devait pas être un critère. C'est aussi l'avis du Conseil de discipline, qui voit dans la décision du responsable du calendrier de refuser le report de la rencontre une discrimination liée à l'âge.

Après la victoire contre Genk, Marc Brys avait envie de sortir du silence. Il n'était pas du tout satisfait de la décision de laisser le match se dérouler. "Les lois sont faites pour sauvegarder le bon déroulement des événements. Soudain, on vous dit qu'il y a de la discrimination... C'est une énorme honte pour les personnes qui se sont battues et sont mortes pour les Droits de l'homme".

"La raison du replay n'est pas correcte. Le KV Malines avait trop d'absents à l'époque, c'est la raison. Et ils ont utilisé la loi pour le faire. OHL est la victime dans cette affaire, c'est une injustice pour nous. Il s'agit simplement du viol d'une loi qui mérite bien mieux. Allons-nous intenter une action en justice ? Il y a beaucoup de gens intelligents dans l'administration, ils regardent ce qui est possible. En ce qui me concerne, nous devrions le faire. Nous ne pouvons pas nous contenter d'accepter cette injustice. Nous devons réagir, car les entraîneurs et les joueurs sont très déçus par cette décision."