"J'ai travaillé dans des grands clubs, je sais ce que c'est la pression"

Les derniers résultats du Club de Bruges ne sont pas du tout positifs et la pression est déjà sur les épaules de Schreuder.

Dimanche dernier, le Club de Bruges s'est incliné à domicile contre La Gantoise dans la Bataille des Flandres. Au-delà de la performance des joueurs, les nombreux changements tactiques et de positions opérés par Alfred Schreuder ont été critiqués.

Du coup, ce vendredi en conférence de presse et avant de recevoir Charleroi, le coach néerlandais est revenu sur ces derniers jours difficiles vu de l'extérieur. "Les critiques? C'est normal, elles sont toujours présentes lorsque Bruges perd", a déclaré le T1 de Gazelles. "Cependant, je n'y prête pas attention. De notre côté, nous travaillons bien. Nous avons eu une semaine complète d'entraînement et ce que j'ai vu à l'entraînement me plait".

Après la défaite de Gand, certains analystes du nord du pays ont critiqué ses choix: "Cela ne me touche pas du tout. Heureusement, j'ai travaillé dans des grands clubs je sais ce qu'est la pression. Mais notre marge de manoeuvre est assz petite: une défaite contre Charleroi ferait mal. Je préfèrerais être en tête mais ce n'est pas le cas, puis nous sommes la seule équipe que l'Union n'a pas su battre".

L'Union est en effet en tête avec 12 points d'avance.. enfin 6 quand les playoffs commenceront. Il faudra aller les chercher en seulement 6 rencontres.