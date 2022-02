Ashimeru n'a pas surpris Kompany : "J'ai confiance en tout mon noyau"

En l'absence de Kristoffer Olsson, Majeed Ashimeru a épaté son monde dimanche dernier, disputant son match référence face à l'AS Eupen. Vincent Kompany n'était pas surpris.

Kristoffer Olsson va faire son retour pour le déplacement du RSC Anderlecht à Zulte Waregem ce samedi ("Il s'est entraîné normalement et on le récupère pour cette rencontre", confirme Vincent Kompany en conférence de presse), mais le Suédois devra désormais faire avec la concurrence d'un certain Majeed Ashimeru, qui a brillé contre l'AS Eupen et saisi sa chance à deux mains. "J'ai confiance en tout mon noyau. J'ai 24 joueurs et je crois que chacun d'entre eux, pas seulement Majeed, peut être important. Ils ne seraient pas là dans le cas contraire", souligne Kompany.

Ashimru avait cependant traîné à prouver pouvoir être important cette saison. "Chacun a son timing, son match. L'important est la constance. Mais je n'ai pas été surpris par ce qu'il a fait contre Eupen, non. Je le savais capable de sortir ce genre de performance", affirme l'entraîneur d'Anderlecht. Reste à voir s'il s'agit là d'une option en plus pour lui, ou si Olsson sera le n°1 incontesté.

Le but n'est pas qu'un joueur échoue au profit de l'autre

"Dans un monde idéal, tous les joueurs peuvent performer quand je les aligne et avoir des automatismes avec tout le monde, et je peux aligner un joueur différent selon l'adversaire", continue Vincent Kompany. "Mais le plus important pour moi est de savoir que je peux compter sur chacun au moment où j'ai besoin d'eux. Tout le monde doit se battre pour sa place".

Olsson sera-t-il désormais un peu plus "sous pression", lui dont on avait parfois l'impression qu'il manquait de concurrence ? "Je ne suis pas d'accord pour dire que Olsson n'avait pas de concurrence, tout le monde en a à Anderlecht. C'est une concurrence saine, le but n'est pas que l'un échoue au profit d'un autre. Certains joueurs sont en forme et importants, donc plus facilement considérés titulaires, mais sur le long terme, il y a toujours de la concurrence", conclut Kompany.