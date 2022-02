Officiel : Arsenal recrute un ancien coéquipier de Tajon Buchanan en MLS

L'international américain rejoindra les Gunners cet été.

Arsenal tient le remplaçant de Bernd Leno. Il s'agit de Matt Turner (27 ans), qui évolue actuellement au New England Revolution, l'ancien club de Tajon Buchanan (Club de Bruges). Il ne rejoindra les Gunners qu'en juin, afin de pouvoir jouer la première moitié de saison et de participer à la Ligue des Champions de la zone CONCACAF avec son club actuel.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, les deux clubs se sont mis d'accord sur un prix de 6,7 millions de dollars américains, plus 3 millions de bonus. Un pourcentage à la revente est également inclus dans le deal. Turner, qui avait toujours rêvé de la Premier League, prendrait ainsi le relais de Leno, qui devrait quitter le club cet été.

Il compte 16 sélections avec l'équipe nationale des Etats-Unis.

Foxborough, Massachusetts ➡️ London, England.



The #NERevs have agreed to a Summer transfer of @headdturnerr to join @Arsenal in June of 2022. — New England Revolution (@NERevolution) February 11, 2022

Official, confirmed. New England Revolution announce full agreement reached with Arsenal for USMNT goalkeeper Matt Turner, done deal. ⚪️🔴🇺🇸 #AFC



Turner will join Arsenal in July, ready for next season - he was dreaming of Premier League football. pic.twitter.com/HMwI9BdgP2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2022