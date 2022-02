Le PSG devrait retrouver l'un de ses cadres pour le choc face au Real Madrid

C'est le match le plus attendu de ces 8es de finale : le choc entre le PSG et le Real Madrid. Reste à voir quel noyau sera à disposition de Mauricio Pochettino.

Alors que Mauricio Pochettino restait récemment évasif quant à la présence de Neymar au sein du groupe parisien pour le 8e de finale de C1 entre le PSG et le Real Madrid, L'Equipe nous informe cependant ce dimanche que le Brésilien devrait bel et bien faire son retour. Neymar n'a plus joué depuis le 28 novembre dernier et une blessure à la cheville. Il a désormais participé à la séance d'entraînement du PSG.

Côté absences, Sergio Ramos devrait cependant manquer la rencontre face à son ancien club. Absent depuis trois rencontres en raison d'une blessure au mollet, Ramos s'est entraîné à part ce week-end.