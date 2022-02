Piètre partage entre le LOSC et Metz, Amadou Onana reste sur le banc

Le LOSC recevait Metz ce vendredi, un match qui a bien failli ne pas avoir lieu en raison de la tempête Eunice. Et on peut dire que la rencontre aura été une tempête ... dans un verre d'eau.

Les mauvaises langues diront qu'il aurait mieux valu que le match n'ait jamais lieu. Mais LOSC-Metz se sera bel et bien tenu, malgré un doute planant jusque dans les dernières heures précédant la rencontre, en raison de la tempête Eunice qui a pourtant forcé le report de Gand-Seraing, pas si loin au Nord. Qu'en dire ? Pas grand chose, si ce n'est constater que le déchet technique aura été permanent, avec un Lille dominateur mais imprécis et un Metz venu pour défendre.

Sans Amadou Onana, resté sur le banc (malgré son titre récent de Dogue du mois de janvier), le LOSC accélérera en seconde période, avec notamment un Jonathan David un peu plus à l'aise, tandis que son compère Burak Yilmaz loupera à peu près tout jusqu'à sa sortie, bien trop tard, à la 81e pour l'ex-genkois Zhegrova.

Cette entrée, comme celle de Ben Arfa, auront pour but d'amener un peu de folie dans le match, sans grand succès. Pire : Edon Zhegrova, qui ne montait au jeu que pour la seconde fois depuis son arrivée, prendra deux jaunes successives et sera exclu à la 91e. La fin de rencontre sera une succession d'échauffourées, menant au renvoi en tribunes de Frédéric Antonetti, sans qu'un but tombe d'un côté ni de l'autre (0-0). Une belle soirée de Ligue 1 ...