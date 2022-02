Le syndicat des entraîneurs défend Antonetti : "Un lion en cage qu'on vient exciter"

L'affaire Frédéric Antonetti fait grand bruit en France après Lille-Metz : l'entraîneur messin a pété les plombs à l'encontre de Sylvain Armand, qui avait pénétré dans sa zone technique. Le syndicat des entraîneurs a réagi via un communiqué loquace.

L'UNECATEF (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français) a publié un communiqué prenant ouvertement la défense de Frédéric Antonetti, critiqué après une échauffourée avec Sylvain Armand qui avait pénétré dans sa zone technique (et dont plusieurs témoins disent qu'il aurait insulté l'entraîneur du FC Metz, mais aussi insulté la mémoire de sa femme décédée...). En conférence de presse, Antonetti, suite à un clash avec un journaliste de L'Equipe, avait d'ailleurs quitté la pièce.

OUI il est sanguin, OUI il est sous pression, OUI le sentiment de l’injustice est chez lui à fleur de peau, OUI il ne supporte pas la provoc, OUI il oublie parfois ce qu’il représente sur son banc, OUI ses réactions sont parfois excessives mais Fred Antonetti exerce depuis des décennies et déjà à l’époque où nous n’étions pas en cage dans notre zone technique", lit-on dans ce communiqué. On a mis un lion en cage et en plus, on vient l’exciter. Peut-on accepter en silence gentiment la pression de l’adversaire sur l’arbitre dans un match tendu qui peut décider du sort d’une saison? Personne n’excuse la violence mais il faut aussi peut-être regarder du côté des provocateurs", continue l'UNECATEF, pointant là du doigt le LOSC.

"Qui, on se pose la question, se trouvait juste devant les portes de la cage ? Que faisaient le délégué et le 4e arbitre si zélés d’habitude à faire régner la paix sur et autour des bancs ??? Fred sera sanctionné, c’est évident et il ne pourra pas être auprès de ses joueurs pour les soutenir dans cette période difficile mais les dirigeants responsables pourront continuer de siroter une coupe de champagne dans la loge présidentielle. A quand les interdictions de stade ? L’UNECATEF défend et défendra toujours les entraineurs officiellement ou non, pas aveuglément bien sûr mais en éclairant le dossier sous tous les prismes", conclut le communiqué avec lyrisme.