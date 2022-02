Anderlecht laisse ses poursuivants loin derrière, mais Kompany "préfère regarder devant"

"Un match mature" : Vincent Kompany était heureux de la prestation de son équipe contre Genk, qui permet aux Mauves de rester confortablement installés dans le top 4.

Le RSC Anderlecht n'a pas trébuché contre Genk : dès que les Mauves ont pris l'avantage, ils n'ont plus lâché leur adversaire. "Je crois que c'était mentalement très important. Il faut bien sûr prendre les points contre les petites équipes à domicile, mais ça faut aussi du bien quand tu peux gagner un match au sommet", se réjouit Vincent Kompany, qui estime que son équipe a disputé un match "très mature". "Nous avons été dangereux tout le match, et c'est important aussi".

Malines et Gand ? Je préfère regarder devant

Vendredi, nous avions demandé à Kompany pourquoi il y avait eu une telle différence entre la première et la seconde période contre Zulte Waregem. "Je n'ai pas voulu y répondre, mais je vais le faire maintenant. En première période, Zulte a joué homme contre homme, puis en zone en seconde. Cela a laissé des espaces en profondeur, mais nous avions mal joué le coup. Cette fois, nous y sommes parvenus", détaille le coach anderlechtois. "Nous avons eu moins de possession en seconde période, mais nous avons trouvé les solutions".

Actuellement, Malines, La Gantoise et Charleroi semblent être les dernières équipes à pouvoir encore un peu inquiéter Anderlecht dans la course au top 4. "Je n'y pense même pas, parce que je regarde devant moi. La semaine prochaine, c'est OHL, et c'est ce qui compte. Nous nous rapprochons de l'Antwerp et je préfère voir les choses comme ça, c'est ma philosophie de vie, toujours voir le verre à moitié plein", conclut Kompany avec le sourire.