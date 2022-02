Bernd Storck lucide : "Les PO1 ? Je ne veux plus y penser"

Genk est désormais à 10 points du top 4. Avec six rencontres encore à jouer, ce sera mission impossible ...

Si Kristian Thorstvedt, en zone mixte, faisait mine d'encore y croire "tant que ce serait mathématique", son entraîneur ne se voilait pas la face quelques minutes plus tard en conférence de presse. "Bravo à Anderlecht, tout d'abord. C'était un bon match entre deux équipes qui voulaient jouer au football, les supporters ont passé un bon moment. Malheureusement, les erreurs ont été de notre côté", résumait Bernd Storck.

"Ils profitent d'une glissade, et sur le second but, nous ne sommes pas en infériorité numérique - dans ces conditions, rien ne doit se passer. Mais c'est un très beau but", reconnaît l'Allemand. "Les deux équipes avaient un niveau comparable, mais notre finition n'était pas au rendez-vous et nous avons commis des erreurs. Leur travail défensif était bon, notre performance offensive n'était pas à niveau".

La fin des illusions

"Les PO1 ? J'avais dit que si nous ne gagnions pas ici, il faudrait se reconcentrer sur les PO2", se résignait ensuite Storck. "Nous devons désormais nous battre et faire en sorte de sécuriser le top 8. Je ne vais pas dire que c'est impossible de jouer le top 4, mais je suis aussi réaliste. Je ne veux pas y penser".