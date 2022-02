La Fiorentina se défait de l'Atalanta et se replace au classement

Grâce à cette victoire, la Fiorentina se rapproche des places européennes.

Fortement handicapée par le départ de Vlahovic, la Fiorentina semble avoir trouvé son remplaçant cet hiver. Arrivé en provenance du Herta Berlin, Krzysztof Piatek a inscrit en ce début d'après-midi le seul but de la rencontre opposant la Fiorentina à l'Atalanta. Déjà double buteur face au club de Bergame en Coupe il y a dix jours et face à la Spezia il y a six jours, l'attaquant polonais permet à la Viola de revenir à égalité avec la Lazio Rome, sixième et première équipe qualifiée pour les compétitions européennes, à savoir la Conference League. L'Atalanta, qui n'a plus gagné depuis cinq rencontres en Série A, est cinquième.