Leipzig écrase l'Hertha Berlin et continue sa marche en avant

Promenade de santé pour les Rotten Bullen ce dimanche.

Le RB Leipzig s'est facilement imposé face à l'Hertha Berlin ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Bundesliga. Tout s'est décidé en seconde période. Alors que Stevan Jovetic avait égalisé dès la 46e minute du match, Kempf se faisait exclure (62e). Leipzig en profitait et déroulait via l'homme en forme cette saison Christopher Nkunku (64e sur pénalty et 67e). Dani Olmo inscrivait son deuxième but en deux matchs (74e) - une prestation remarquable, avec deux assists alors qu'il rentrait au jeu à la 60e - et était imité par Amadou Haidara (81e) et Yusuf Poulsen (88e). Score final - sans appel : 1-6.

Deuxième victoire en deux matchs pour Leipzig, qui confirme sa 4e place (à égalité de points avec Hoffenheim et Fribourg). L'Hertha - toujours privé de Dedryck Boyata - est 15e et avec seulement un point d'écart sur le barragiste, Augsbourg.