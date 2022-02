L'Inter perd face à Sassuolo et laisse la tête à l'AC Milan

Les Intéristes se sont fait surprendre par de séduisants Neroverdi.

Le "mano a mano" entre l'Inter et l'AC Milan en tête de Serie A se poursuit. Alors que les Rossoneri avaient partagé face à la lanterne rouge Salernitana (2-2), l'Inter pouvait repasser devant son éternel rival au classement en cas de victoire ce dimanche face à Sassuolo.

Mais il faut croire que c'était écrit : l'Inter s'est incliné 1-2. Sassuolo a réalisé l'exploit grâce à ses deux jeunes et internationaux italiens Giacomo Raspadori (8e) et Gianluca Scamacca (26e). Passeur sur le premier but, l'autre international italien Domenico Berardi a réalisé un gros match et a heurté la barre du but défendu par Samir Handanovic (38e).

L'Inter essayait bien de revenir dans le match, notamment via Edin Dzeko qui a vu sa tête sauvée par Andrea Consigli (64e). En fin de match, Stefan de Vrij a cru réduire l'écart mais son but de la tête a finalement été annulé.

Visiblement, le champion de Serie A ne le sera qu'au terme d'une saison marquée par son incertitude...