Proto se rappelle d'une "finale" d'Anderlecht : "On s'est faits dans le pantalon, mais..."

Silvio Proto sera naturellement à fond derrière les Mauve & Blanc dimanche contre Bruges. Et selon lui, Anderlecht a tendance à finir le job quand il le faut.

Dimanche, Anderlecht fait face à son destin : en cas de victoire, les Mauves seront peut-être déjà champions de Belgique. Et même s'ils ne le sont pas, ils auront fait un grand pas vers le titre. Pour Silvio Proto, le favori sera le RSCA, qui aurait tendance à "finir le job" quand il le faut.

"Est-ce que vous vous souvenez d'une "finale" perdue par Anderlecht, chez eux, pour gagner le titre ? Quand Anderlecht doit conclure, souvent, ils le font", déclare Proto sur le plateau de Dans Le Vestiaire, émission de Sudpresse et RTL Sports.

L'ancien portier des Mauve & Blanc l'a lui même vécu, face à Zulte Waregem en 2013. Les Flandriens pouvaient être sacrés champions en cas de victoire au Lotto Park. "Je me souviens, quand on a joué contre Zulte, on s'est faits dans le pantalon, c'est vrai", reconnaît-il.

"Sans la déviation par Mbaye (Leye) d'un coup-franc qui sans ça arrive au point de corner, peut-être qu'on est pas champion. Mais on l'est", insiste Silvio Proto. "Toutes les finales à domicile, on les a gagnées. Par le passé, c'est la même chose. Et Bruges a déjà du mal à aller gagner à Anderlecht".

Bref : pour l'icône mauve, quatre fois champion en tant que numéro 1 avec Anderlecht, ça ne fait aucun doute, le RSCA battra Bruges dimanche. Reste à voir si cela sera suffisant pour être champion. Ce sera le cas si l'Union Saint-Gilloise ne gagne pas au Cercle de Bruges, plus tôt dans l'après-midi.