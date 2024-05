Un ancien du Standard pour remplacer Will Still à Reims ?

Le successeur de Will Still, licencié par le Stade de Reims, pourrait également être lié, bien que de loin, à la Jupiler Pro League. Luka Elsner a été cité en Champagne.

Will Still a pris la porte du côté du Stade de Reims il y a deux semaines, et son successeur n'est pas encore connu. Samba Diawara, ancien adjoint de Felice Mazzù à Charleroi et Anderlecht puis T2 de Still à Reims, fait office d'intérimaire.

Le futur coach du Stade de Reims aurait cependant pu se trouver en Ligue 1 : selon les informations de Sacha Tavolieri, le club champenois serait entré en contact avec Luka Elsner (41 ans), entraîneur du Havre, qui y a réussi sa mission maintien.

Le nom de Luka Elsner n'est bien sûr pas inconnu en Belgique : en 2018-2019, il dirigeait l'Union Saint-Gilloise en D2, avant de revenir en 2021 à Courtrai en D1A, puis de prendre place sur le banc du Standard de Liège en 2021-2022.

Malgré son profil a priori compatible avec le club liégeois, Elsner avait obtenu des moyens limités et ses méthodes n'étaient pas passées à Sclessin. Il avait quitté le club sur un constat d'échec et le pire classement du Standard depuis 1945-1946.

Ironiquement, l'adjoint de Luka Elsner au Standard à l'époque était un certain... Will Still. Mais Foot Mercato, de son côté, contredit les informations comme quoi le Franco-Slovène serait proche du Stade de Reims : il n'y aurait, selon le média, "aucun contact" entre les deux parties.