Le Colombien est arrivé en septembre dernier à Al Rayyan pour l'aspect financier mais aussi pour retrouver du temps de jeu en vue de disputer la Coupe du Monde 2022 avec la Colombie.

James Rodriguez souhaiterait déjà quitter le Qatar, selon le média Olé. Le joueur âgé de 30 ans ne serait pas l’aise au Qatar et chercherait même déjà une porte de sortie.

Lors d’un live Twitch, le milieu de terrain offensif a parlé de son expérience en Qatar Stars League et a évoqué son avenir. "On n’a pas été bon en championnat, mais on est bien en Coupe, l'idée est de pouvoir la gagner. Au moins je joue, je fais bien les choses, a relativisé James avant d’ajouter, combien de temps au Qatar ? Je ne sais pas, vous ne savez jamais ce qui peut se passer, même si j'aimerais aller ailleurs."