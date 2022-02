Le Barça va devoir concrétiser et compte sur un Aubameyang retrouvé

L'ancien attaquant et capitaine d'Arsenal sort d'un triplé sur la pelouse de Valence.

Lors du match aller contre le Napoli, le FC Barcelone avait largement loupé le coche. Si les Napolitains avaient ouvert le score en première période, ils ont souffert tout le reste du match. Les occasions se sont succédées mais les Catalans n’ont pu égaliser que sur un penalty de Ferran Torres, lui qui a à peu près tout raté avant ou après ce tir des 16 mètres.

Cependant, le Barça est sur la bonne voie, comme l’a encore montré le match de ce week-end sur la pelouse de Valence. Les hommes de Xavi se sont largement imposés sur le score de 1-4, avec un triplé de l’un des nouveaux venus du mercato d’hiver : Pierre-Emerick Aubameyang.

Ce dernier, qui devrait être aligné d’entrée de jeu ce jeudi au Stade Diego Maradona, aura au bout des pieds et de sa tête la responsabilité de faire trembler les filets adverses et donc d’éliminer le Napoli. L’Europa League doit en effet est un objectif pour le Barça, qui est en effet dans une période un peu sombre de son histoire, mais qui peut encore d’ici la fin de la saison remporter une coupe d’Europe. Et ils en ont les moyens.