Rangnick a secoué son groupe à la pause: "Je n'en revenais pas"

Manchester United a été à la rue en première période, mais après la pause tout a changé.

Déçu par la performance de son équipe contre l'Atletico Madrid (1-1) mercredi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l'entraîneur de Manchester United Ralf Rangnick n'a pas épargné ses joueurs. A la pause, le manager des Red Devils a visiblement secoué son groupe.

"Je n'en reviens pas de ce que nous avons proposé en première période. Après 7 minutes, il y avait 0-1 et le plan était directement à la poubelle. A la pause, je leur ai dit que ce n'était pas suffisant. Que l'on devait donner plus. Ce n'est pas une question de plan de jeu ou de tactique. C'est juste une question de conviction. Y croire. C'était loin d'être suffisant. C'est la Ligue des Champions. Il faut répondre à ce que demande le moment, et on ne l'a fait qu'à partir de la 60e minute", a soufflé le technicien allemand face à la presse.